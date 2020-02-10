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В Киевской области разоблачили мощную нарколабораторию

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 22:12
В Киевской области разоблачили мощную нарколабораторию
Фото: нарколаборатория (kyiv.gp.gov.ua)

В настоящее время трем лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения

В Киевской области правоохранители разоблачили мощную нарколабораторию в складском помещении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По информации правоохранителей, группа лиц занималась изготовлением наркотических веществ в складском помещении, расположенном в одном из поселков Киевской области, с целью последующего их сбыта среди населения.

"По результатам проведенных обысков изъято оборудование для изготовления наркотических веществ в лабораторных условиях, химикаты, а также расфасованные в пакеты порошкообразные вещества белого цвета, которые направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

В настоящее время трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: нарколаборатория (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, недавно опять же таки в Киевской области разоблачили нарколабораторию, которую организовали бывшие сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что СБУ блокировала канал контрабанды психотропных веществ с одной из стран Евросоюза. Незаконную деятельность организовали жители Днепра. Злоумышленники заказывали партии наркотиков из ЕС через интернет в постоянного реализатора, после чего распространяли их по областям Украины.

РБК-Украина писало, что в Закарпатской области полиция разоблачила мужчину, который организовал канал сбыта наркотического вещества между двумя областями.

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