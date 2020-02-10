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У Київській області викрили потужну нарколабораторію

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 22:12
У Київській області викрили потужну нарколабораторію
Фото: нарколабораторія (kyiv.gp.gov.ua)

Наразі трьом особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів

У Київській області правоохоронці викрили потужну нарколабораторію у складському приміщенні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

За інформацією правоохоронців, група осіб займалась виготовленням наркотичних речовин у складському приміщенні, розташованому в одному з селищ Київської області, з метою подальшого їх збуту серед населення.

"За результатами проведених обшуків вилучено обладнання для виготовлення наркотичних речовин в лабораторних умовах, хімікати, а також розфасовані у пакети порошкоподібні речовини білого кольору, які направлені на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Наразі трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Фото: нарколабораторія (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно знову ж таки у Київській області викрили нарколабораторію, яку організували колишні співробітники поліції.

Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Євросоюзу. Незаконну діяльність організували жителі Дніпра. Зловмисники замовляли партії наркотиків з ЄС через інтернет у постійного реалізатора, після чого поширювали їх областями України.

Також РБК-Україна писало, що у Закарпатській області поліція викрила чоловіка, який організував канал збуту наркотичної речовини між двома областями.

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