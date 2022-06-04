Схема была разработана для получения средств от российских кураторов и дальнейшего проведения подрывной деятельности против Украины.

"Во время обысков у участников группировки было выявлено более 13 млн в гривневом эквиваленте, компьютерную технику и черновую документацию с доказательствами противоправной деятельности", - пишет пресс-служба СБУ.

В состав банды входили трое жителей Киевской области. Они разработали сеть анонимных интернет-платформ, через которые получали "заказ" на закуп, продажу и обмен электронных денег из запрещенных систем России.

"Эти незаконные операции проводили в собственном пункте обмена валют", - добавляет пресс-служба СБУ.

Фото: в Киевской области разоблачили канал финансирования российской агентуры (t.me/SBUkr/4384)