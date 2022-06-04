Схема була розроблена для отримання коштів від російських кураторів й подальшого проведення підривної діяльності проти України.

"Під час обшуків в учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті, комп’ютерну техніку та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності", - пише пресслужба СБУ.

До складу банди входили троє мешканців Київської області. Вони розробили мережу анонімних інтернет-платформ, через які отримували "замовлення" на закуп, продаж й обмін електронних грошей з заборонених систем Росії.

"Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют", - додає пресслужба СБУ.

Фото: в Київській області викрили канал фінансування російської агентури (t.me/SBUkr/4384)