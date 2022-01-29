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В Киевской области произошло двойное убийство: на место прибыл начальник полиции

Автор: Артур Родивилов

В Киевской области произошло двойное убийство. Жертвой стала семейная пара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

На место преступления прибыл начальник полиции области.

"Резонансное двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги. На месте происшествия начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы", - говорится в сообщении.

По данным источников РБК-Украина в силовых структурах, тела погибших с ножевыми ранениями были найдены в микроавтобусе. Имена жертв не раскрываются, однако известно, что это семейная пара из Волынской области.

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Киевполиция