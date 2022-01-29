В Киевской области произошло двойное убийство: на место прибыл начальник полиции

В Киевской области произошло двойное убийство. Жертвой стала семейная пара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.
На место преступления прибыл начальник полиции области.
"Резонансное двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги. На месте происшествия начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы", - говорится в сообщении.
По данным источников РБК-Украина в силовых структурах, тела погибших с ножевыми ранениями были найдены в микроавтобусе. Имена жертв не раскрываются, однако известно, что это семейная пара из Волынской области.