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У Київській області сталося подвійне вбивство: на місце прибув начальник поліції

Автор: Артур Родивилов

У Київській області сталося подвійне вбивство. Жертвою стала сімейна пара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

На місце злочину прибув начальник поліції області.

"Резонансне подвійне вбивство в Київській області. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел РБК-Україна у силових структурах, тіла загиблих з ножовими пораненнями були знайдені в мікроавтобусі. Імена жертв не розкриваються, проте відомо, що це сімейна пара з Волинської області.

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Київполиция