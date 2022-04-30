В Киевской области продлили комендантский час до 8 мая

С 30 апреля по 8 мая в Киевской области будет действовать комендантский час. Он будет начинаться ежедневно с 22:00 до 05:00.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.
Во время комендантского часа запрещается:
"Кроме случаев, когда человек задействован в работе критической инфраструктуры и имеет при себе спецпропуск установленного образца и удостоверение личности", - пишет председатель Киевской ОГА.
Как отметил Павлюк, впереди выдающиеся для украинцев даты, из-за чего враг может устроить ракетные обстрелы, которые он не прекращал и во время Пасхи.
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