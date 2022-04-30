В Київській області продовжили комендантську годину до 8 травня

З 30 квітня по 8 травня в Київській області діятиме комендантська година. Вона починатиметься щодня з 22:00 до 05:00.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.
Під час комендантської години забороняється:
"Крім випадків, коли людина задіяна в роботі критичної інфраструктури та має при собі спецперепустку встановленого зразка і посвідчення особи", - пише голова Київської ОДА.
Як відзначив Павлюк, попереду визначні для українців дати, через що ворог може влаштувати ракетні обстріли, які він не припиняв й під час Великодня.
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