В Київській області продовжили комендантську годину до 8 травня

Під час комендантської години забороняється:

перебувати на вулиці й в інших громадських місцях;

переміщатися транспортом або ж пішки.

"Крім випадків, коли людина задіяна в роботі критичної інфраструктури та має при собі спецперепустку встановленого зразка і посвідчення особи", - пише голова Київської ОДА.

Як відзначив Павлюк, попереду визначні для українців дати, через що ворог може влаштувати ракетні обстріли, які він не припиняв й під час Великодня.