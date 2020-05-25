ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области прекратили прием больных три районные больницы

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 12:24
В Киевской области прекратили прием больных три районные больницы
Фото: врачи (УНИАН)

В медучреждениях обнаружили больных коронавирусом

В Киевской области прекратили госпитализацию пациентов в трех центральных районных больницах. Такое решение приняли после того, как в этих медучреждениях обнаружили больных коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил в. и. о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в области закрыли три больницы из-за COVID-19, однако возобновила работу Васильковская ЦРБ.

"В области в связи с выявлением заболевших коронавирусом прекратила госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы. А прием реанимационных больных Тетиевская центральная районная больница. Возобновила свою работу Васильковская ЦРБ, которую ранее закрыли из вышеназванных причин", - сказал Володин.

Напомним, карантин в Киевской области ослабят с 26 мая в результате чего будет восстановлена работа городского и пригородного транспорта и детских садов.

Вместе с тем, в Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Киевская областьбольницаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь