У Київській області припинили прийом хворих три районних лікарні

Фото: лікарі (УНІАН)

У медзакладах виявили хворих на коронавірус

У Київській області припинили госпіталізацію пацієнтів у трьох центральних районних лікарнях. Таке рішення прийняли після того, як у цих медзакладах виявили хворих на коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив т. в. о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в області закрили три лікарні через COVID-19, однак відновила роботу Васильківська ЦРЛ.

"В області у зв’язку з виявленням захворівших на коронавірус припинила госпіталізацію Бородянська та Миронівська центральні районні лікарні. А прийом реанімаційних хворих Тетіївська центральна районна лікарня. Відновила свою роботу Васильківська ЦРЛ, яку раніше закрили з вищеназваних причин”, - сказав Володін.

Нагадаємо, карантин у Київській області послаблять з 26 травня у результаті чого буде відновлена робота міського і приміського транспорту та дитячих садків.

Разом з тим, в Україні зафіксовано різкий спад захворюваності коронавірусом.

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Автор: Андрій Козловський