В Киевской области полностью восстановили движение пригородных маршруток

Движение пригородных маршруток в Киевской области полностью восстановлено. Автобусы курсируют во все районы столичного региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

По его словам, в области уже возобновили работу 247 пригородных и междугородних автобусных маршрутов. Задействовано около 350 транспортных средств.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации Киевскую область в начале апреля. После этого в столичном регионе началось восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, в том числе возобновление электроснабжения.

Отметим, в первых числах апреля Вышгород восстановил пассажирские перевозки с Киевом.

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