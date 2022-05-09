RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області повністю відновили рух приміських маршруток

Фото: маршрутки в Київській області курсують в усі райони регіону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рух приміських маршруток у Київській області повністю відновлено. Автобуси курсують в усі райони столичного регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

"Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області", - написав глава ОВА.

За його словами, в області вже відновили роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів. Залучено близько 350 транспортних засобів.

З 5 травня запущені наступні маршрути:

  • № 339 (11) Ірпінь (залізничний вокзал) - Михайлівка-Рубежівка (Забуччя) - Червоний хутір;
  • № 381 Буча - Київ;
  • №394 Синяк - Київ.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російської окупації Київську область на початку квітня. Після цього у столичному регіоні почалося відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури, в тому числі відновлення електропостачання.

Відзначимо, в перших числах квітня Вишгород відновив Пасажирські перевезення з Києвом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьмаршрукиИрпеньБучаКиївВійна в Україні