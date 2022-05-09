У Київській області повністю відновили рух приміських маршруток

Рух приміських маршруток у Київській області повністю відновлено. Автобуси курсують в усі райони столичного регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.
"Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області", - написав глава ОВА.
За його словами, в області вже відновили роботу 247 приміських та міжміських автобусних маршрутів. Залучено близько 350 транспортних засобів.
З 5 травня запущені наступні маршрути:
Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російської окупації Київську область на початку квітня. Після цього у столичному регіоні почалося відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури, в тому числі відновлення електропостачання.
Відзначимо, в перших числах квітня Вишгород відновив Пасажирські перевезення з Києвом.
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