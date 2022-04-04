Между Вышгородом и Киевом возобновляют пассажирские перевозки

Вышгород восстанавливает внутренние перевозки и сообщение с Киевом. Маршрутки №1 и №2 заработали с понедельника, 4 апреля, а большой льготный автобус возобновит перевозки со вторника 5 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вышгородский городской совет в Facebook .

Льготный автобус г. Вышгород - ст. м. Героев Днепра (Маршрут возобновляет работу со вторника 05.04.2022):

Автобусы будут курсировать по следующему графику

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