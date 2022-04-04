Между Вышгородом и Киевом возобновляют пассажирские перевозки
Фото: Вышгород возобновляет пассажирские перевозки с Киевом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Вышгород восстанавливает внутренние перевозки и сообщение с Киевом. Маршрутки №1 и №2 заработали с понедельника, 4 апреля, а большой льготный автобус возобновит перевозки со вторника 5 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вышгородский городской совет в Facebook.
Автобусы будут курсировать по следующему графику
Городская маршрутка №1 ул. Набережная - ЖК"Велесгард":
- 08:50-09:20
- 10:00-10:30
- 11:40-12:10
- 16:30-17:00
Маршрутка №2 ул. Кульчицкого - сады"Днепр":
- 08:30-09:05
- 09:50-10:25
- 15:00-15:35
- 17:00-17:35
Льготный автобус г. Вышгород - ст. м. Героев Днепра (Маршрут возобновляет работу со вторника 05.04.2022):
- 09:00-09:45
- 11:30-12:15
- 13:00-13:45
- 18:30-19:15
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