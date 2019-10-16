В Киевской области полиция задержала телефонного "террориста"

Фото: полиция задержала телефонного "террориста" (npu.gov.ua)

Мужчина сообщал про "минирование" моста в Киеве и ложные ДТП

Сотрудники полиции Киевской области задержали мужчину, который сообщил о четырех ложных правонарушениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что специальные службы выезжали за каждым вызовом, однако все они не нашли подтверждения.

Полицейские установили личность и местонахождение нарушителя. 47-летнего гражданина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас он дает показания следователям. На днях суд будет избирать ему меру пресечения. Мотивы задержанного устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Напомним, 12 октября полицейские задержали "минера" моста Патона. Житель Киева в состоянии алкогольного опьянения сообщил в полицию о минировании моста. Специалисты взрывоопасных предметов не обнаружили.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это 30-летний местный житель.

Также РБК-Украина сообщало, что в городе Старобельск в Луганской области из-за сообщения о минировании объектов инфраструктуры были эвакуированы почти 800 человек.