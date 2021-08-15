В Киевской области полиция разоблачила причастных к засорению более 10 гектаров земли

В Киевской области правоохранители разоблачили причастных к засорению более 10 гектаров земли в Обуховском, Белоцерковском и Броварском районах. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

Полицейские установили лиц, которые вывозили мусор и выгружали его в неприспособленных для этого местах. Правоохранители осмотрели один из таких участков в Мироновке, а также обыскали автомобиль "Камаз", который перевозил мусор.

"Во время санкционированного осмотра еще одного земельного участка в Обуховском районе, куда также свозили промышленный мусор, изъяли транспортные средства - тракторы, которые по предварительной информации, маскировали мусор землей. С мест засорения экологи отобрали образцы промышленных отходов для дальнейшего исследования", - рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что мусор вывозили с территории одного из картонно-бумажных комбинатов Обуховского района. Там уже прошел обыск, в ходе которого была изъята документация и отобраны образцы мусора.

Причастным к преступной деятельности грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.