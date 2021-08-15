У Київській області поліція викрила причетних до засмічення понад 10 гектарів землі

У Київській області правоохоронці викрили причетних до засмічення понад 10 гектарів землі в Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах. Поліція порушила за цим фактом кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області .

Поліцейські встановили осіб, які вивозили сміття та вивантажували його у непристосованих для цього місцях. Правоохоронці оглянули одну з таких ділянок у Миронівці, а також обшукали автомобіль "Камаз", який перевозив сміття.

"Під час санкціонованого огляду ще однієї земельної ділянки в Обухівському районі, куди також звозили промислове сміття, вилучили транспортні засоби - трактори, які за попередньою інформацією, маскували сміття землею. З місць засмічення екологи відібрали зразки промислових відходів для подальшого дослідження", - розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили, що сміття вивозили з території одного з картонно-паперових комбінатів Обухівського району. Там вже пройшов обшук, в ході якого було вилучено документацію та відібрано зразки сміття.

Причетним до злочинної діяльності загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.