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В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову

Новости » Происшествия     23.12.2019 - 11:29
В Киевской области полицейский выстрелил себе в голову
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейского госпитализировали после выстрела в голову

В Киевской области полицейский в райотделе выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

Напомним, в Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина.

Также неделю назад в Киеве мужчина стрелял в прохожих. В результате происшествия 44-летнего пострадавшего с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставили в больницу, а 33-летнему пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

Кроме того, ранее в столице на улице Боровой произошла стрельба, в результате которой был госпитализирован человек.

РБК-Украина также писало, что в Харькове полицейский отдела в метрополитене открывал стрельбу на станции. Спецподразделение полиции задержало его.

Два человека ранены в результате стрельбы в Торонто В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина
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