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У Київській області поліцейський вистрілив собі в голову

Новини » Надзвичайні події     23.12.2019 - 11:29
У Київській області поліцейський вистрілив собі в голову
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейського госпіталізували після пострілу в голову

У Київській області поліцейський у райвідділі вистрілив собі в голову з табельної вогнепальної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначається, що пораненого поліцейського доставили в реанімаційне відділення лікарні.

Для з'ясування всіх обставин на місце події прибули керівництво поліції Головного управління області, співробітники Управління внутрішньої безпеки, інспекція по особовому складу, криміналісти, працівники прокуратури.

Нагадаємо, в Миколаєві під час стрільб поліцейських постраждала жінка.

Також тиждень тому в Києві чоловік стріляв в перехожих. В результаті події 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг і грудної клітки доставили в лікарню, а 33-річному потерпілому була надана медична допомога на місці.

Крім того, раніше в столиці на вулиці Боровій відбулася стрілянина, в результаті якої була госпіталізована людина.

РБК-Україна також писало, що в Харкові поліцейський відділу в метрополітені відкривав стрілянину на станції. Спецпідрозділ поліції затримав його.

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