В Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина

Фото: полиция (фото из открытых источников)

Женщина выгуливала собак рядом с местом, где тренируются полицейские

В Николаеве 20 декабря женщина, выгуливая собак у стрельбища, где тренируются полицейские, получила телесное повреждение шеи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что 20 декабря в полицию Центрального района обратилась 38-летняя местная жительница и сообщила, что когда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские, получила касательное телесное повреждение шеи.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежду, ни другие части тела повреждений не претерпели.

Полиция начала уголовное производство по ч. ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса, назначено проведение соответствующих медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер метода его получения. Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР.

Напомним, ранее в Киеве задержали трех мужчин за нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошел 16 сентября около 1:00 в Дарницком районе после того, как сотрудник полка особого назначения сделал компании мужчин замечание из-за нарушения общественного порядка.