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В Киевской области пограничники задержали диверсанта

Фото: в Киевской области пограничники задержали диверсанта (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники задержали возможного члена ДРГ в Киевской области. В телефоне мужчина хранил маршруты движения в РФ и Белорусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В Киевской области пограничники задержали возможного участника ДРГ. Во время проверки, в мобильном телефоне мужчины обнаружили материалы антиукраинского характера, переписку и подписку на каналы российской пропаганды", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пограничников, мужчина хранил мобильные номера граждан РФ и маршруты движения в РФ и Белорусь.

Как сообщалось, в Сумской области пограничники задержали двух граждан Афганистана, которые незаконно пересекли границу из России в Украину в пешем порядке. Мужчины с помощью GPS-навигатора следовали в украинскую столицу, а конечным пунктом их путешествия должна была быть одна из страны ЕС.

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Киевская область