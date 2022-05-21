В Київській області прикордонники затримали диверсанта

Прикордонники затримали можливого члена ДРГ у Київській області. В телефоні чоловік зберігав маршрути руху до РФ та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"На Київщині прикордонники затримали можливого учасника ДРГ. Під час перевірки, у мобільному телефоні чоловіка виявили матеріали антиукраїнського характеру, листування та підписку на канали російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прикордонників, чоловік зберігав мобільні номери громадян РФ та маршрути руху до РФ та Білорусі.