В Київській області прикордонники затримали диверсанта

Прикордонники затримали можливого члена ДРГ у Київській області. В телефоні чоловік зберігав маршрути руху до РФ та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"На Київщині прикордонники затримали можливого учасника ДРГ. Під час перевірки, у мобільному телефоні чоловіка виявили матеріали антиукраїнського характеру, листування та підписку на канали російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними прикордонників, чоловік зберігав мобільні номери громадян РФ та маршрути руху до РФ та Білорусі.
Як повідомлялось, у Сумській області прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну в пішому порядку. Чоловіки за допомогою GPS-навігатора слідували до української столиці, а кінцевим пунктом їхньої мандрівки мала бути одна з країни ЄС.
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