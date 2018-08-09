В Киевской области пограничники обнаружили насаждения конопли

40 кустов растения собрали и изъяли

В одном из населенных пунктов Киевской области пограничники отдела "Иванкив" Житомирского отряда обнаружили насаждения конопли. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Наркосодержащие растения обнаружили вечером 8 августа.

"Как выяснилось, наш соотечественник 1972 года рождения высадил у себя на приусадебном участке населенного пункта Горностайполь 40 кустов наркотического зелья, похожего на коноплю. Мужчина пояснил, что якобы высадил наркотическое растение для собственного употребления", - сообщают в ГПСУ.

Пограничники направили сообщение Национальной полиции в Киевской области о выявлении преступления, предусмотренного ст. 310 УК "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Кусты растений собрали и изъяли.

Фото: насаждения конопли (dpsu.gov.ua)

Напомним, в Одесской области правоохранители 7 августа обнаружили плантацию конопли, стоимость которой по ценам черного рынка составляет свыше 20 млн гривен. Более 20 тысяч кустов наркосодержащих растений обнаружили на двух гектарах земельного участка, который принадлежит аграрно-рыбохозяйственному кооперативу.