В Киевской области поезд столкнулся с грузовиком

Согласно данным правоохранителей, ДТП произошло около 14 часов.

"Грузовик "DAF" направлялась из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. Пострадавших, к счастью, нет. У грузовика поврежден топливный бак", - пишет прессслужба.

Отмечается, что по предварительной версии правоохранителей, авария могла произойти из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта.