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У Київській області потяг зіткнувся з вантажівкою

Автор: Сергій Пишкін

У Київській області на Фастівщині сталося ДТП за участі потягу та вантажівки. Потерпілих немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Поліції Київської області.

Згідно з даними правоохоронців, ДТП сталося близько о 14 годині.

"Вантажівка "DAF" прямувала з селища Калинівка в сторону селища Данилівка, де на залізничному переїзді зіткнулась із локомотивом. Потерпілих, на щастя, немає. У вантажівки пошкоджено паливний бак", - пише пресслужба.

Зазначається, що за попередньою версією правоохоронців, аварія могла статися через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту.

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Київ