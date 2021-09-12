В Киевской области поезд столкнулся с грузовиком
Фото: в Киевской области поезд столкнулся с грузовиком (фото facebook.com/pol.kyivregion)
В Киевской области на Фастовщине произошло ДТП с участием поезда и грузовика. Пострадавших нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полиции Киевской области.
Согласно данным правоохранителей, ДТП произошло около 14 часов.
"Грузовик "DAF" направлялась из поселка Калиновка в сторону поселка Даниловка, где на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. Пострадавших, к счастью, нет. У грузовика поврежден топливный бак", - пишет прессслужба.
Отмечается, что по предварительной версии правоохранителей, авария могла произойти из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта.