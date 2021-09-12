У Київській області потяг зіткнувся з вантажівкою

У Київській області на Фастівщині сталося ДТП за участі потягу та вантажівки. Потерпілих немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Поліції Київської області.

Згідно з даними правоохоронців, ДТП сталося близько о 14 годині.

"Вантажівка "DAF" прямувала з селища Калинівка в сторону селища Данилівка, де на залізничному переїзді зіткнулась із локомотивом. Потерпілих, на щастя, немає. У вантажівки пошкоджено паливний бак", - пише пресслужба.

Зазначається, що за попередньою версією правоохоронців, аварія могла статися через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту.