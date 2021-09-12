У Київській області потяг зіткнувся з вантажівкою
Фото: у Київській області потяг зіткнувся з вантажівкою (facebook.com/pol.kyivregion)
У Київській області на Фастівщині сталося ДТП за участі потягу та вантажівки. Потерпілих немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Поліції Київської області.
Згідно з даними правоохоронців, ДТП сталося близько о 14 годині.
"Вантажівка "DAF" прямувала з селища Калинівка в сторону селища Данилівка, де на залізничному переїзді зіткнулась із локомотивом. Потерпілих, на щастя, немає. У вантажівки пошкоджено паливний бак", - пише пресслужба.
Зазначається, що за попередньою версією правоохоронців, аварія могла статися через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту.