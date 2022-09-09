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В Киевской области планируют установить еще более 250 камер с распознаванием лица: почему это важно

Фото: В Киевской области планируют установить еще 258 камер с распознаванием лица (vn.20minut.ua)
Автор: Олег Васкив

В общественных местах Киевской области намерены установить еще 258 камер с опознаванием лица. Техника должна помочь в противодействии вражеским ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.

"258 дополнительных камер с распознаванием лица планируют установить в общественных местах Киевской области, что является важнейшим элементом не только в выявлении правонарушений, но и в противодействии ДРГ, а также оперативном поиске диверсантов", - отметил правоохранитель.

Небитов также добавил, что в целях безопасности граждан на территории области уже работает более 90 полицейских офицеров громады.

Напомним, Под Киевом сконструируют модульный городок, в котором расселят семьи, оставшиеся без собственного жилья из-за российских оккупантов. Новые домики планируют установить за сто дней.

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