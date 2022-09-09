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У Київській області планують встановити ще понад 250 камер із розпізнаванням обличчя: чому це важливо

Фото: У Київській області планують встановити ще 258 камер із розпізнаванням обличчя (vn.20minut.ua)
Автор: Олег Васьків

У громадських місцях Київської області мають намір встановити ще 258 камер із розпізнаванням обличчя. Техніка повинна допомогти у протидії ворожим ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова.

"258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя планують встановити у громадських місцях на Київщині, що є надважливим елементом не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів", - зазначив правоохоронець.

Нєбитов також додав, що задля безпеки громадян на території області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади.

Нагадаємо, під Києвом сконструюють модульне містечко, в якому розселять сім'ї, які залишилися без власного житла через російських окупантів. Нові будиночки планують встановити за сто днів.

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