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Желтый уровень опасности. На Киев и область надвигается гроза

Автор: РБК-Украина

Погода в Киеве и области в ближайшие три часа ухудшится. Из-за надвигающейся грозы объявлен желтый уровень опасности.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На территории Киева и области ожидаются "потенциально небезопасные погодные условия" - надвигается гроза.

Метеорологи уточняют, ухудшение погодных условий будет происходить в ближайшие часы и продлится до конца дня.

Кроме того, 23 апреля ожидаются заморозки в западных регионах страны. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновецкой, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях температура на поверхности грунта может опуститься ниже 5 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось о похолодании в Украине в начале мая с возможностью заморозков. Вместе с тем, как сообщал Укргидрометцентр, начиная с 12 апреля заморозки на поверхности почвы будут иметь потенциально опасный или стихийный характер, так как начался вегетационный период.

Также, ранее сообщалось об ухудшении погодных условий на большей части территории Украины.

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