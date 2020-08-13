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В Київській області відкрили справу за забруднення повітря заводом бронежилетів

Богуславський район, Четвер 13 серпня 2020 17:54
В Київській області відкрили справу за забруднення повітря заводом бронежилетів
Фото: заміри повітря на заводі (kv.npu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохоронці призначили ряд експертиз

Поліція Київської області відкрила справу за фактом можливого забруднення повітря заводом з виготовлення бронежилетів у Богуславському районі. На підприємстві проведено обшуки, призначені судові експертизи.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Як зазначили правоохоронці, під час обшуків на території заводу були вилучені статутні документи підприємства.

"Для експертного дослідження відібрані: зразки ґрунту на території підприємства та за його межами, зразки повітря, води і стічної каналізації. Крім того, фахівці здійснили замір шуму роботи підприємства. За результатами обшуку слідчі призначили ряд судових експертиз", - повідомили в поліції.

Розпочато розслідування за ст. 241 Кримінального кодексу України (забруднення атмосферного повітря). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, наприкінці квітня Київ зізнавався містом з найзабрудненішим у світі повітрям.

синоптики фіксували забруднення повітря в столиці в середині липня.

Як повідомляли раніше в КМДА, у Києві на 90% забруднюють повітря автомобілі.

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