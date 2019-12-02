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В Киевской области осквернили памятник Герою Украины

Новости » Происшествия     02.12.2019 - 16:56
В Киевской области осквернили памятник Герою Украины
Фото с места происшествия (kv.npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное дело

В городе Вышгород Киевской области неизвестные осквернили памятник Герою Украины - участнику Евромайдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как сообщается, на местном кладбище неизвестные осквернили могилу волонтера Евромайдана, который погиб 20 февраля 2014 года от пули снайпера.

Активист Евромайдана получил посмертно звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" - за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, служение украинскому народу.

"Полиция начала розыскные мероприятия, чтобы установить личности причастных злоумышленников и привлечь их к ответственности", - говорится в сообщении.

Силовики открыли уголовное дело по ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины, за что злоумышленникам грозит от 3 до 5 лет заключения. Продолжаются следственные действия.

В Киевской области осквернили памятник Герою Украины

Фото с места происшествия (kv.npu.gov.ua)

Напомним, в конце ноября в Киеве вандалы разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре в Кировоградской области неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста. На мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста была нанесена надпись. Правоохранители открыли уголовное дело.

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