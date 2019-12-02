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У Київській області осквернили пам'ятник Герою України

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 16:56
У Київській області осквернили пам'ятник Герою України
Фото з місця події (kv.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальну справу

У місті Вишгород Київської області невідомі осквернили пам'ятник Герою України - учаснику Євромайдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як повідомляється, на місцевому кладовищі невідомі осквернили могилу волонтера Евромайдана, який загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера.

Активіст Евромайдана отримав посмертно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" - за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, служіння українському народові.

"Поліція почала розшукові заходи, щоб встановити осіб причетних зловмисників і притягнути їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Силовики відкрили кримінальну справу за ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України, за що зловмисникам загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. Тривають слідчі дії.

У Київській області осквернили пам'ятник Герою України

Фото з місця події (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в кінці листопада в Києві вандали розмалювали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему.

Також РБК-Україна писало, що у вересні в Кіровоградській області невідомі осквернили меморіал жертвам Голокосту. На меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту було нанесено напис. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Інцидент з пам'ятником Шолом-Алейхему отримав додаткову кваліфікацію У Києві осквернили свастикою пам'ятник письменнику Шолом-Алейхему
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