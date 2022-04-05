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В Киевской области определили время комендантского часа

Фото: Александр Павлюк (крайний слева) (facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк объявил о введении комендантского часа по всей территории региона 5-6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Комендантский час в Киевской области вводится с 21:00 5 апреля до 6:00 6 апреля. В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов продолжают действовать усиленные ограничения (до 6 часов утра 7 апреля).

Во время комендантского часа гражданам категорически запретили выходить на улицу и в другие общественные места. Также нельзя передвигаться по транспорту.

"В регионе активно идет работа по разминированию и зачистке территорий, освобожденных от оккупантов нашими силами обороны. Военные, специалисты ГСЧС, полицейские работают быстро, чтобы сделать эти населенные пункты безопасными для его жителей", – заявил Павлюк.

По словам генерала, только вчера обнаружили 574 взрывоопасных предмета в разных уголках Киевской области. После разминирования коммунальщики начнут восстанавливать критическую инфраструктуру. Только потом вынужденные переселенцы смогут вернуться в освобожденные города.

Напомним, что украинские силы вернули контроль над государственной границей в зоне отчуждения.

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КиевКиевская областьКомендантский часВойна России против Украины