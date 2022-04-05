На Київщині визначили час комендантської години

Комендантська година в Київській області запроваджується з 21:00 5 квітня до 6:00 6 квітня. У звільнених від окупантів населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів натомість продовжують діяти посилені обмеження (до 6-ї години ранку 7 квітня).

Під час комендантської години громадянам категорично заборонили виходити на вулицю та інші громадські місця. Також не можна пересуватися транспортом.

"У регіоні активно триває робота з розмінування та зачистки територій, звільнених від окупантів нашими силами оборони. Військові, фахівці ДСНС, поліцейські працюють швидко, аби зробити ці населені пункти безпечними для його мешканців", – заявив Павлюк.

За словами генерала, лише за вчора виявили 574 вибухонебезпечних предмети в різних куточках Київщини. Після розмінування комунальники почнуть відновлювати критичну інфраструктуру. Лише потім вимушені переселенці зможуть повернутися до звільнених міст.