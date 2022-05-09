В Киевской области оккупанты разрушили боле 4000 жилых домов, - глава ОВА

С начала полномасштабного вторжения российские военные разрушили в Киевской области более 4000 жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.
"Разрушение зафиксировано в 46 из 69 общин Киевской области (66,7%). В результате боевых действий в регионе разрушены более 4000 жилых домов - частных и многоэтажных", - говорится в сообщении.
По словам Павлюка, критические разрушения получили здания в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской территориальных общинах.
Напомним, Павлюк оценил, насколько вероятно повторное наступление России на Киев.
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