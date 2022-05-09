RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області окупанти зруйнували понад 4000 житлових будинків, - глава ОВА

Фото: у Київській області окупанти зруйнували понад 4 тисячі будинків (zona.media)
Автор: Роман Мирончук

З початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували в Київській області понад 4000 житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

"Руйнування зафіксовано в 46 з 69 громад Київської області (66,7%). В результаті бойових дій в регіоні зруйновано понад 4000 житлових будинків - приватних і багатоповерхових", - йдеться в повідомленні.

За словами Павлюка, критичні руйнування отримали будівлі в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Нагадаємо, Павлюк оцінив, наскільки ймовірно повторний наступ Росії на Київ.

Ми також писали про те, що в Київській області чоловік підірвався на міні під час прогулянки в лісосмузі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКиївська область