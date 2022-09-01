В Киевской области обнаружили тело еще одного замученного россиянами человека

Сегодня, 1 сентября, в Киевской области нашли еще одно тело мирного жителя. Он был убит российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.
"Завязали руки, надели на голову чехол и казнили. Тело замученного оккупантами мужчины мы обнаружили сегодня на прежних позициях армии российской федерации в Здвижевке", - написал Небытов.
Он отметил, что приблизительный возраст погибшего составлял 40-50 лет. На шее и туловище у него обнаружили повреждения. Мужчина был одет в высокие ботинки и имел при себе часы марки Seiko.
Небытов попросил тех, кто узнал вышеперечисленные вещи и имеет информацию о погибшем, обратиться в полицию.
По его словам, после деоккупации Киевской области полиция обнаружила в Здвижевке более 16 тел убитых россиянами людей.
Напомним, ранее стало известно, что под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя. В конце февраля автомобиль, в котором находился мужчина с семьей, расстреляли оккупанты.
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