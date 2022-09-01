ua ru
Чт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киевской области обнаружили тело еще одного замученного россиянами человека

Новина українською →
Киевская область, Четверг 01 сентября 2022 16:08
В Киевской области обнаружили тело еще одного замученного россиянами человека Фото: в Киевской области обнаружили тело еще одного замученного россиянами человека (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 1 сентября, в Киевской области нашли еще одно тело мирного жителя. Он был убит российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

"Завязали руки, надели на голову чехол и казнили. Тело замученного оккупантами мужчины мы обнаружили сегодня на прежних позициях армии российской федерации в Здвижевке", - написал Небытов.

Он отметил, что приблизительный возраст погибшего составлял 40-50 лет. На шее и туловище у него обнаружили повреждения. Мужчина был одет в высокие ботинки и имел при себе часы марки Seiko.

Небытов попросил тех, кто узнал вышеперечисленные вещи и имеет информацию о погибшем, обратиться в полицию.

По его словам, после деоккупации Киевской области полиция обнаружила в Здвижевке более 16 тел убитых россиянами людей.

Напомним, ранее стало известно, что под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя. В конце февраля автомобиль, в котором находился мужчина с семьей, расстреляли оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция Киевская область Война России против Украины
NEWS
Беларусь на учениях, вероятно, будет отрабатывать захват части Украины, - Генштаб
Беларусь на учениях, вероятно, будет отрабатывать захват части Украины, - Генштаб
DAILY
Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма
Владислав Красинский, Милан Лелич Рустем Умеров: На Херсонщине все видят, что если не воевать, то их ждет участь Крыма