В Киевской области обнаружили тело еще одного замученного россиянами человека

Сегодня, 1 сентября, в Киевской области нашли еще одно тело мирного жителя. Он был убит российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram .

"Завязали руки, надели на голову чехол и казнили. Тело замученного оккупантами мужчины мы обнаружили сегодня на прежних позициях армии российской федерации в Здвижевке", - написал Небытов.

Он отметил, что приблизительный возраст погибшего составлял 40-50 лет. На шее и туловище у него обнаружили повреждения. Мужчина был одет в высокие ботинки и имел при себе часы марки Seiko.

Небытов попросил тех, кто узнал вышеперечисленные вещи и имеет информацию о погибшем, обратиться в полицию.

По его словам, после деоккупации Киевской области полиция обнаружила в Здвижевке более 16 тел убитых россиянами людей.