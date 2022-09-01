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У Київській області виявили тіло ще однієї закатованої росіянами людини

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Київська область, Четвер 01 вересня 2022 16:08
У Київській області виявили тіло ще однієї закатованої росіянами людини Фото: у Київській області виявили тіло ще однієї закатованої росіянами людини (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 1 вересня, в Київській області знайшли ще одне тіло мирного жителя. Він був убитий російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.

"Зав'язали руки, наділи на голову чохол і стратили. Тіло закатованого окупантами чоловіка ми виявили сьогодні на колишніх позиціях армії Російської Федерації в Здвижівці", - написав Нєбитов.

Він зазначив, що приблизний вік загиблого становив 40-50 років. На шиї та тулубі у нього виявили ушкодження. Чоловік був одягнений у високі черевики і мав при собі годинник марки Seiko.

Небитов попросив тих, хто впізнав перераховані вище речі і має інформацію про загиблого, звернутися в поліцію.

За його словами, після деокупації Київської області поліція виявила в Здвижівці більше 16 тіл убитих росіянами людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Бучею знайшли тіло ще одного вбитого мирного жителя. Наприкінці лютого автомобіль, в якому знаходився чоловік з родиною, розстріляли окупанти.

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