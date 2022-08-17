В Киевской области обнаружили схрон оружия российских оккупантов

В Киевской области пограничникам удалось обнаружить схрон российского оружия, который был расположен в зоне отчуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
По информации пограничников, в населенном пункте Заполье было найдено два деревянных ящика, в которых было следующее оружие:
Состояние оружия будет проверено и в дальнейшем будет решаться вопрос о передаче их силам обороны Украины.
Напомним, что ранее схрон вражеского оружия был найден в Черниговской области.
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