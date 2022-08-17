В Киевской области обнаружили схрон оружия российских оккупантов

В Киевской области пограничникам удалось обнаружить схрон российского оружия, который был расположен в зоне отчуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины .

По информации пограничников, в населенном пункте Заполье было найдено два деревянных ящика, в которых было следующее оружие:

пять 152 миллиметровых осколочно-фугасных снаряда;

два выстрела к РПГ-7В;

противотанковая мина ТМ-62М без взрывателя;

одна противопехотная мина ПМН;

противотанковый ракетный комплекс "ПТУР".

Состояние оружия будет проверено и в дальнейшем будет решаться вопрос о передаче их силам обороны Украины.