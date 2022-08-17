У Київській області виявили схрон зброї російських окупантів

В Київській області прикордонникам вдалося виявити схрон російської зброї, яка була розташована в зоні відчуження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
За інформацією прикордонників, в населеному пункті Запілля було знайдено два дерев'яних ящики, в яких була наступна зброя:
Стан зброї буде перевірено і надалі буде вирішуватись питання щодо передачі їх силам оборони України.
Нагадаємо, що раніше схрон ворожої зброї було знайдено в Чернігівській області.
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