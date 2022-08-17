У Київській області виявили схрон зброї російських окупантів

В Київській області прикордонникам вдалося виявити схрон російської зброї, яка була розташована в зоні відчуження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України .

За інформацією прикордонників, в населеному пункті Запілля було знайдено два дерев'яних ящики, в яких була наступна зброя:

п’ять 152 міліметрових осколково-фугасних снаряди;

два постріли до РПГ-7В;

протитанкова міна ТМ-62М без підривача;

одна протипіхотна міна ПМН;

протитанковий ракетний комплекс "ПТУР".

Стан зброї буде перевірено і надалі буде вирішуватись питання щодо передачі їх силам оборони України.