У Київській області виявили схрон зброї російських окупантів
Фото: У Київській області виявили схрон зброї російських окупантів (dpsu.gov.ua)
В Київській області прикордонникам вдалося виявити схрон російської зброї, яка була розташована в зоні відчуження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
За інформацією прикордонників, в населеному пункті Запілля було знайдено два дерев'яних ящики, в яких була наступна зброя:
- п’ять 152 міліметрових осколково-фугасних снаряди;
- два постріли до РПГ-7В;
- протитанкова міна ТМ-62М без підривача;
- одна протипіхотна міна ПМН;
- протитанковий ракетний комплекс "ПТУР".
Стан зброї буде перевірено і надалі буде вирішуватись питання щодо передачі їх силам оборони України.
Нагадаємо, що раніше схрон ворожої зброї було знайдено в Чернігівській області.
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