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У Київській області виявили схрон зброї російських окупантів

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Україна, Середа 17 серпня 2022 22:57
У Київській області виявили схрон зброї російських окупантів Фото: У Київській області виявили схрон зброї російських окупантів (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

В Київській області прикордонникам вдалося виявити схрон російської зброї, яка була розташована в зоні відчуження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

За інформацією прикордонників, в населеному пункті Запілля було знайдено два дерев'яних ящики, в яких була наступна зброя:

  • п’ять 152 міліметрових осколково-фугасних снаряди;
  • два постріли до РПГ-7В;
  • протитанкова міна ТМ-62М без підривача;
  • одна протипіхотна міна ПМН;
  • протитанковий ракетний комплекс "ПТУР".

Стан зброї буде перевірено і надалі буде вирішуватись питання щодо передачі їх силам оборони України.

Нагадаємо, що раніше схрон ворожої зброї було знайдено в Чернігівській області.

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