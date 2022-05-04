В Киевской области обнаружили еще 4 убитых оккупантами, среди них ребенок
В Киевской области обнаружили тела четырех мирных жителей, погибших от рук российских оккупантов. Среди них - ребенок 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
В селе Шибине полицейские эксгумировали тела двух человек, среди которых 10-летняя девочка, которая погибла от осколочных ранений из-за попадания в дом вражеского снаряда.
Также обнаружили тело 58-летнего мужчины, которого оккупанты расстреляли возле его дома.
Кроме того, в селе Новая Буда подняли на поверхность тело 69-летней женщины, которая погибла в результате вражеского обстрела, после чего на кладбище ее похоронили односельчане.
Четвертой жертвой российских обстрелов стала 92-летняя бабушка из села Озерщина. Она погибла в пожаре в собственном доме, который загорелся в результате вражеской атаки.
Полиция провела предварительный осмотр тел погибших и доставила их в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз.
В Киевской области обнаружили еще 4 убитых оккупантами (facebook.com/pol.kyivregion)
Ранее мы сообщали, что в Киевской области обнаружили 8 братских могил мирных жителей.
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