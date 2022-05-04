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У Київській області виявили ще 4 убитих окупантами, серед них дитина

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Київська область, Середа 04 травня 2022 15:33
У Київській області виявили ще 4 убитих окупантами, серед них дитина У Київській області виявили ще 4 убитих окупантами (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів. Серед них - дитина 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

У селі Шибине поліцейські ексгумували тіла двох людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряду.

Також виявили тіло 58-річного чоловіка, якого окупанти розстріляли біля його будинку.

Окрім того, у селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної жінки, яка загинула в результаті ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельчани.

Четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна бабуся з села Озерщина. Вона загинула у пожежі у власній оселі, яка загорілася внаслідок ворожої атаки.

Поліція провела попередній огляд тіл загиблих і доправила їх до моргів для проведення судово-медичних експертиз.

У Київській області виявили ще 4 убитих окупантами, серед них дитинаУ Київській області виявили ще 4 убитих окупантами, серед них дитинаУ Київській області виявили ще 4 убитих окупантами, серед них дитина

У Київській області виявили ще 4 убитих окупантами (facebook.com/pol.kyivregion)

Раніше ми повідомляли, що у Київській області виявили 8 братських могил мирних жителів.

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