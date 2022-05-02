У Київській області виявили 8 братських могил мирних жителів
У Київській області після звільнення від ворога правоохоронці виявили вісім масових поховань мирних жителів, убитих російськими загарбниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За словами заступника начальника поліції Київської області Максима Очеретяного, у цих восьми похованнях знайшли 148 осіб.
За даними Очеретяного, у всіх загиблих наявні тілесні ушкодження, наразі триває судово-медична експертиза.
Він також повідомив, що загалом із 1202 тіл громадян, виявлених на Київщині, особи майже 280 з них залишаються наразі не встановленими.
"Але фактично більшість тіл вже встановлено і упізнано. Тобто, ми працюємо кожного дня над цим питанням", - запевнив правоохоронець.
Нагадаємо, 29 квітня у Бучанському районі знайшли яму з тілами ще трьох чоловіків, яких солдати РФ жорстоко вбили.
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