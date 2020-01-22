В Киевской области незаконно вырубали лес на 1,6 млн гривен

В Белоцерковском районе Киевской области незаконно вырубали сто деревьев в лесу на сумму 1,6 миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщается, что прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно старосты одного из сел объединенной территориальной общины Белоцерковского района по факту незаконной вырубки леса (ч. 1 ст. 246, ч. 2 ст. 364 УК Украины).



"По указанию указанного должностного лица, без предварительного обследования защитных лесных насаждений вдоль автодороги, без лесорубочного билета, произошла незаконная порубка около ста деревьев, которые на свои личные нужды забрали лица, что ее осуществили. Вследствие указанных действий государству в лице причинен имущественный вред на общую сумму почти 1,6 млн грн.", - говорится в версии следствия.

Отмечается, что в уголовном производстве к обвиняемому предъявлено исковое заявление в интересах государства о возмещении причиненного вреда.

Напомним, ранее в Житомирской области директор лесхоза допустил вырубку леса на 15 млн грн. Ему объявили подозрение. Главный лесничий лесохозяйственного предприятия допустил вырубку более 2 тысяч деревьев породы дуб, граб, ясень, сосна, а также составил и издал ряд подложных официальных документов.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров объявил тотальный аудит лесхозов. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, для проверок определили приоритетные области - Ровненская, Волынская, Черниговская, Сумская, Закарпатская и район Карпат.