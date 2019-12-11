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В Киевской области неизвестный открыл огонь по полицейским

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 16:45
В Киевской области неизвестный открыл огонь по полицейским
Фото: автомобиль после обстрела (facebook.com/pol.kyivregion)

Полиция ввела спецоперацию "Гром"

В городе Яготин Киевской области неизвестный открыл огонь по экипажу патрульной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

Сообщается, что конфликт произошел в результате неправильно припаркованного автомобиля стрелка, который мешал проезду другим транспортным средствам.

"Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся на собственном дворе", - рассказали в полиции.

В результате стрельбы никто не пострадал. Поврежден автомобиль патрульных.

Для задержания стрелка полиция ввела спецоперацию "Гром". На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.

Напомним, 1 декабря в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате стрельбы погиб 3-летний сын депутата.

Также сообщалось, что 2 декабря произошла стрельба в киевском кафе "Баку". Конфликт возник между несколькими иностранцами, которые открыли огонь из травматического оружия.

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