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У Київській області невідомий відкрив вогонь по поліцейським

Новини » Надзвичайні події     11.12.2019 - 16:45
У Київській області невідомий відкрив вогонь по поліцейським
Фото: автомобіль після обстрілу (facebook.com/pol.kyivregion)

Поліція ввела спецоперацію "Грім"

В місті Яготин Київської області невідомий відкрив вогонь по екіпажу патрульної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Київській області.

Повідомляється, що конфлікт стався в результаті неправильно припаркованого автомобіля стрілка, який заважав проїзду іншим транспортним засобам.

"Для з'ясування всіх обставин на місце інциденту одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції. В цей час невідомий чоловік з рушниці відкрив вогонь по правоохоронцям. Після чого стрілець втік зі зброєю на власному подвір'ї", - розповіли в поліції.

В результаті стрілянини ніхто не постраждав. Пошкоджений автомобіль патрульних.

Для затримання стрілка поліція ввела спецоперацію "Грім". На місці події працюють слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та бійці спецпідрозділу.

Нагадаємо, 1 грудня в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській стався замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті стрілянини загинув 3-річний син депутата.

Також повідомлялося, що 2 грудня сталася стрілянина в київському кафе "Баку". Конфлікт виник між кількома іноземцями, які відкрили вогонь з травматичної зброї.

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