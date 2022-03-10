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В Киевской области назвали наиболее опасные направления

Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области назвали направления, которые сейчас являются наиболее опасными. Это, в частности, Житомирская трасса и направление по маршруту Буча - Ирпень - Гостомель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Киевской ОГА Алексея Кулебу.

Наиболее опасные направления

  • Житомирская трасса
  • Буча-Ирпень-Гостомель
  • Макаров
  • север Вышгородского района.

В частности, бои идут на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района.

Кроме того, оккупанты продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура.

Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

Напомним, сегодня запланирована эвакуация населения через гуманитарные коридоры из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки, а гуманитарная помощь отправится во все 7 районов Киевской области.

Новость дополняется..

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