У Київській області назвали найбільш небезпечні напрямки

У Київській області назвали напрямки, які наразі є найбільш небезпечними. Це, зокрема, Житомирська траса та напрямок по маршруту Буча - Ірпінь - Гостомель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОДА Олексія Кулебу.
Зокрема, бої йдуть на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.
Крім того, окупанти продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.
Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київської області йде боротьба з диверсійними групами.
Нагадаємо, сьогодні запланована евакуація населення через гуманітарні коридори з Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки, а гуманітарна допомога направиться у всі 7 районів Київської області.
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